В оккупированных Донецке и Крыму ночью раздались взрывы, вспыхнули пожары

Национальная безопасность
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В ночь на среду, 1 июля, в аннексированном Крыму и оккупированном Донецке прозвучала серия взрывов во время атаки дронами.
фото: соцсети

В ночь на среду, 1 июля, в аннексированном Крыму и оккупированном Донецке прогремела серия взрывов во время атаки дронов. В результате обстрела вспыхнули пожары на ряде объектов, в частности, на электроподстанции «Западно-Крымская».

Об этом сообщают местные и мониторинговые Telegram-каналы.

Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУУкраина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

По данным очевидцев, около 23:50 во вторник, 30 июня, временно оккупированная часть Донецкой области подверглась атаке дронов.

Отмечается, что в Донецке прогремело несколько взрывов, а на месте удара вспыхнул пожар. В частности, в оккупированном городе фиксировали прилеты по автостоянке логистического транспорта захватчиков.

Представители оккупационных властей не сообщали деталей по поводу последствий атаки.

В то же время, по данным мониторинговых пабликов, сервисом NASA FIRMS сообщалось о звуках взрывов в оккупированном Крыму. В частности, был зафиксирован пожар к северу от Феодосии на участке трассы Е-97.

Кроме того, сообщается о пожаре на территории электроподстанции «Западно-Крымская» и мобильной газотурбинной электростанции.

Как известно, в ночь на 29 июня временно оккупированный Крым в очередной раз оказался под массированной атакой беспилотников. В разных районах полуострова гремели взрывы, российская ПВО открывала огонь по целям, а на фоне воздушной угрозы оккупационные власти перекрывали движение по Крымскому мосту.

Напомним, недавно Силы обороны поразили два моста и пункты управления дронов рф на оккупированных территориях.

Также в временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар на территории Сакской теплоэлектроцентрали (ТЕЦ), что стало следствием ночных взрывов 28 июня.

Кроме этого, на инфографике «Слово и дело» – как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост.

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