Правительство продлило срок использования средств «Нацкешбэка»

Кабинет министров продлил срок, в течение которого граждане могут использовать средства, начисленные в рамках программы «Национальный кэшбек». Деньги будут доступны до 31 июля включительно.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

12 ноября 2024, 09:54 «Национальный кэшбек»: на что соглашаются украинцы, открывая специальную карту На инфографике – на какие условия соглашается пользователь, открывая карту для получения национального кэшбека.

Уже 3 июля на карты поступят выплаты за апрель, а также кэшбек за горючее, который был введен в качестве временного инструмента поддержки водителей весной.

В то же время все средства, включая остатки «зимней тысячи», можно использовать до конца июля. После этого неизрасходованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Отдельно уточняется, что начисления за май, июнь и последующие месяцы относятся ко второму этапу программы. Для этих средств действуют другие правила: их можно будет потратить до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

«Национальный кэшбек» продолжает стабильно работать. Ежемесячно выплаты получают более 5 миллионов украинцев. К инициативе присоединились почти 1,5 тысяч продавцов и более 2 тысяч производителей, которые добавили в систему более 422 тысяч украинских товаров», – рассказали в Минцифры.

Напомним, 5 мая правительство продлило действие программы «Национальный кешбэк», которая предусматривает компенсацию за покупку украинских товаров и услуг, до завершения военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

А ранее сообщалось, сколько украинцев уже воспользовались программой «Кешбэк на топливо».

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