Украина получила еще 3,9 млрд евро кредитных средств ЕС: на что направят

Финансы
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Украина получила очередной транш финансовой поддержки от Европейского Союза в размере 3,9 млрд евро. Средства направят на производство дронов, усиление ОПК и срочные поставки для нужд фронта.
Фото getty images

Украина получила очередной транш финансовой поддержки от Европейского Союза в размере 3,9 млрд евро. Средства поступили в специальный фонд Государственного бюджета и будут направлены на усиление обороноспособности страны.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, финансирование будет использовано для приоритетных оборонных нужд, в частности на производство украинских беспилотников, развитие возможностей оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для фронта.

Как отмечается, это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Как известно, ранее, 25 июня, Украина уже получила от ЕС 3,2 млрд евро в рамках этой же ссуды для бюджетной поддержки. Таким образом, общий объем средств, которые Киев привлек по этому инструменту, составляет 7 млрд евро.

Напомним, в конце мая Рада ратифицировала соглашение с ЕС относительно кредита на 90 млрд евро.

Европейский союз 8 июня направил Украине новый транш в рамках программы поддержки Ukraine Facility общим объемом €2,8 миллиардов.

Также Свириденко сообщила, что МВФ должен выделить Украине 690 миллионов долларов.

В то же время, второй транш бюджетной поддержки Украине в рамках 90-миллиардной помощи от Европейского Союза поступит Киеву в сентябре.. Ожидается, что это будет около 3,7 млрд евро.

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