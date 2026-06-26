В МИД Британии ответили, как смена власти повлияет на поддержку Украины

После смены премьер-министра Великобритания не изменит своего внешнеполитического курса, в том числе и в отношении дальнейшей поддержки Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр Дэвид Лэмми во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая прошла в польском Гданьске, пишет Euronews.

23 июня 2026, 17:17 Отставка Стармера: кто станет новым премьер-министром Великобритании и чего ожидать Украине «Слово и дело» рассказывает, почему Кир Стармер объявил об отставке, кто станет новым премьер-министром Великобритании и чего стоит ожидать Украине от изменений в британской политике.

По его словам, независимо от того, кто возглавит британское правительство после отставки Кира Стармера, Лондон и впредь будет поддерживать Киев.

«Нет никаких оснований говорить об изменении нашей внешней политики. Мы последовательно поддерживали Украину при разных правительствах и продолжим это делать», – подчеркнул Лэмми.

Лэмми также отметил, что курс на восстановление более тесного сотрудничества с Европейским Союзом останется неизменным после формирования нового правительства.

Отставку премьер-министра Кира Стармера ожидают в ближайшее время на фоне падения поддержки Лейбористской партии. Наиболее вероятным преемником называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема, который, по прогнозам, сохранит ключевые направления внешней политики предыдущего правительства.

Отдельно Лэмми выразил надежду, что ближайший саммит НАТО станет очередным шагом к усилению международной поддержки Украины. Он отметил, что европейские страны увеличивают расходы на оборону и продолжают давление на россию через санкции.

По словам британского вице-премьера, сейчас важно сохранить единство союзников и продолжать ограничивать финансовые возможности россии, в частности через борьбу с «грязными российскими деньгами», которые используются для финансирования войны.

«Сейчас настал момент сделать все, чтобы Украина могла продолжавать борьбу», – подытожил Лэмми.

Напомним, недавно премьер-minister Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Такое решение политик принял после проигрыша своей партии на местных выборах.

Также сообщалось, что во время конференции Великобритания также объявила о выделении дополнительных 290 млн фунтов стерлингов (около 340 млн евро) на восстановление Украины и укрепление ее энергетической безопасности.

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