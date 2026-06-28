Россияне ночью выпустили по Украине 8 ракет и 142 БПЛА: как отработала ПВО

Национальная безопасность
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В ночь на 28 июня россия атаковала Украина ракетами и 142 дронами. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет, одну ракету Циркон и 125 беспилотников.
ArmyInform

В ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также более 140 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, с 18:00 27 июня противник выпустил две противокорабельные ракеты «Циркон»/«Оникс» из Курской области, шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 из Брянской области, а также 142 ударных БПЛА, среди которых Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия». Запуски осуществлялись с территории россии и временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона ликвидировала одну противокорабельную ракету, все шесть баллистических ракет и 125 вражеских беспилотников различных типов.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировали еще на 13 локациях.

В частности, баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Взрывы прозвучали дважды с интервалом в 40 минут.

В течение последней недели российские войска совершили масштабные атаки на украинские города и общины, применив около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.

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