Россияне ночью выпустили по Украине 8 ракет и 142 БПЛА: как отработала ПВО

В ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также более 140 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, с 18:00 27 июня противник выпустил две противокорабельные ракеты «Циркон»/«Оникс» из Курской области, шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 из Брянской области, а также 142 ударных БПЛА, среди которых Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия». Запуски осуществлялись с территории россии и временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона ликвидировала одну противокорабельную ракету, все шесть баллистических ракет и 125 вражеских беспилотников различных типов.

В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировали еще на 13 локациях.

В частности, баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Взрывы прозвучали дважды с интервалом в 40 минут.

В течение последней недели российские войска совершили масштабные атаки на украинские города и общины, применив около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.