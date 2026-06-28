В рф сообщают о масштабном пожаре на крупном НПЗ после удара дронов

В ночь на 28 июня беспилотники атаковали объекты на территории Краснодарского края, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани.

Об этом сообщают мониторинговые OSINT-каналы Exilenova+, Supernova+, а также Оперативный штаб Краснодарского края рф.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

После взрывов в Краснодарском крае, на территории предприятия в Славянске-на-Кубани вспыхнул масштабный пожар. В местных и мониторинговых каналах сообщают, что могли загореться резервуары с горючим.

Кадры с места происшествия, распространяемые в сети, показывают густой дим и открытое пламя над промышленной зоной.

Также в соцсетях сообщалось о взрывах в районе города Абинск, который также расположен в Краснодарском крае.

По предварительным данным, под удар мог попасть Славянский НПЗ, который является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий региона. Завод занимается производством бензиновых фракций, дизельного топлива и мазута, а его мощность оценивается в несколько миллионов тонн переработки в год.

Предприятие играет значительную роль в обеспечении топливного рынка южных регионов рф и экспортирует нефтепродукты через порты Черного моря.

В Оперативном штабе Краснодарского края подтвердили атаку, заявив, что пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани вспыхнул из-за падения обломков беспилотника.

Напомним, Служба безопасности Украины уже второй раз за месяц нанесла удар по линейно-производственно-диспетчерской станции «Второво» во Владимирской области рф, которая обеспечивает транспортировку нефтепродуктов, в частности для нужд московского региона.

Кроме этого, в ночь на 27 июня под ракетной атакой оказался российский Волгоград, где целью могло стать предприятие военно-промышленного комплекса рф «Титан-Баррикады», специализирующееся на изготовлении компонентов для ракетных систем.

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