В Волгограде ракетами могли атаковать важный для российского ВПК завод: что известно

В ночь на 27 июня российский Волгоград оказался под ракетной атакой. Под ударом могло быть предприятие военно-промышленного комплекса рф «Титан-Баррикады», которое занимается изготовлением компонентов для ракетных комплексов.
Об этом сообщают росСМИ и украинские OSINT и мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.
По сообщениям местных жителей, где-то в 2 ночи объявили ракетную опасность. После 3 утра российская система оповещения РСЧС призвала жителей не подходить к окнам, избегать открытых мест и сохранять спокойствие, а в аэропорту Волгограда временно вводили план «Ковер», из-за чего был приостановлен прием и отправка авиарейсов.
В соцсетях жители Волгограда писали, что над городом прозвучало по меньшей мере два мощных взрыва. Из-за громких звуков в отдельных районах сработала автомобильная сигнализация, а взрывы были слышны даже в соседнем городе Волжский.
Российские мониторинговые каналы сообщали о пролете ракет и предполагали, что в регионе работали российские силы противовоздушной обороны. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Тем временем украинские ресурсы говорят о возможной атаке в районе АО «ФНПЦ Титан-Баррикады» – одного из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Завод производит пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов, в частности «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М», и находится под международными санкциями.
В сети появились видео и фото с возможными последствиями атаки. На кадрах, распространенных мониторинговыми каналами, виден дым на территории промзоны. Последствия и масштабы поражений на данный момент неизвестны.
Кроме этого, соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман обнародовал на платформе X видео с запуском украинских ракет Фламинго, которые предварительно, атаковали Волгоград.
Напомним, в ночь на 26 июня беспилотники атаковали российский химический комбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области, а также объекты в Москве и оккупированном Крыму.
Кроме этого, подтверждены успешные удары украинских БПЛА по нефтебазе «Полтавская» в Краснодарском крае и двух нефтеперерабатывающих заводах в Уфе – «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», расположенных более чем в 1500 километрах от линии фронта.
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