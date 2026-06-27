Зеленский назвал количество дронов, авиабомб и ракет, которыми рф атаковала Украину за неделю

Национальная безопасность
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Владимир Зеленский сообщил, что за неделю россия атаковала Украину около 1400 ударными дронами, почти 1500 управляемыми авиабомбами и 19 ракетами.
Суспільне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение последней недели российские войска совершили масштабные атаки на украинские города и общины, применив около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.

Об этом глава государства написал в Telegram.

По словам Зеленского, под вражескими ударами в течение недели оказались 15 областей Украины. Российские войска почти ежедневно обстреливали Херсон, Запорожье, Харьков и Сумы, нанося удары по жилым домам, гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Президент подчеркнул, что в результате атак практически ежедневно есть раненые и погибшие, а угроза новых российских ударов остается постоянной.

Зеленский подчеркнул, что одним из главных приоритетов остается усиление украинской противовоздушной обороны, в частности систем антибаллистической защиты. Также он призвал партнеров активнее развивать сотрудничество в формате Drone Deal и усиливать санкционное давление на рф.

«Санкции против россии и ее партнеров должны действовать там, где это будет наиболее ощутимо. Нужны сильные и быстрые решения, которые заставят россию двигаться к завершению войны», – отметил президент.

Напомним, в ночь на 27 июня российские войска атаковали дронами Солоницевскую общину Харьковского района. В результате удара повреждены две автозаправочные станции, на одной из них произошел пожар.

В ту же ночь оккупанты массово атаковали дронами Ахтырский район Сумской области.

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