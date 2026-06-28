Киев дважды за час атаковали баллистикой: что известно о последствиях

Национальная безопасность
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В ночь на 28 июня в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракет в направлении столицы, в городе работали силы ПВО.
Фото условное: REUTERS/Gleb Garanich

В ночь на 28 июня Киев атаковали баллистическими ракетами. Взрывы прозвучали дважды с интервалом в 40 минут. Сообщается, что в столице работала ПВО.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и глава КГВА Тимур Ткаченко, а также мэр города Виталий Кличко.

Сначала украинские военные предупредили об угрозе запуска ракет с северного направления, а позже подтвердили движение нескольких баллистических ракет в сторону столицы.

«Баллистика на Киев!», – говорилось в сообщениях Воздушных сил. Позже было зафиксировано еще несколько ракет в том же направлении.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей находиться в укрытиях до завершения тревоги и предупредил о ракетной атаке на город.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны и призвал не покидать укрытий.

Кроме угрозы для Киева, военные также сообщали о движении беспилотников в направлении Днепра и ракетной опасности в других регионах, в частности на Черниговщине и Сумщине.

Очевидцы пишут, что в одном из районов Киева после атаки якобы видно задымление.

Глава КГВА также сообщил об одном пострадавшем в результате атаки.

Также в Дарницком районе столицы зафиксировано возгорание по нескольким адресам из-за вражеской атаки. В частности, вспыхнул пожар вблизи жилого дома, по другому адресу огонь охватил здание СТО. Кроме этого, горит нежилое сооружение. Информация относительно вероятных пострадавших еще уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки россияне атаковали Чернигов беспилотниками, обстреляли УАБами детсад в Запорожской области и нанесли новые удары по АЗС на Харьковщине.

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Киев Атака ПВО Баллистическая ракета
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