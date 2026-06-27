Зеленский подтвердил удар ракетами «Фламинго» по заводу «Титан-Баррикады» в Волгограде

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» поразили предприятие «Титан-Баррикады» в Волгограде.. На территории российского завода после попадания вспыхнул пожар.
Об этом Зеленский написал в Telegram 27 июня.
По словам президента, речь идет о крупном российском промышленном комплексе, который производит артиллерийские системы и специальную военную технику.
Зеленский отметил, что на предприятии изготавливают, в частности, элементы пусковых ракетных установок, которые армия рф использует для ударов по украинским городам.
«Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде... Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Благодарю воинов наших Сил обороны за точность», – написал президент.
Он подчеркнул, что любой российский оборонный объект, который работает на войну против Украины, является справедливой целью для украинских дальнобойных ударов.
«География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление каждый день закладывает основу для того, чтобы в итоге достойный мир был. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, которые обеспечивают нашу дальнобойность. Слава Украине!», – добавил Зеленский.
В Генштабе ВСУ также подтвердили поражение предприятия «Титан-Баррикады». Там сообщили, что после попадания на территории завода возник пожар.
Степень повреждений и результаты поражения сейчас уточняются.
АО «ФНПЦ "Титан-Баррикады"» является предприятием полного цикла – от проектирования до серийного производства. Завод изготавливает самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Также на предприятии производят пусковые установки и наземные агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», а также крупнокалиберные артиллерийские гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С».
С февраля 2024 года предприятие находится под санкциями ЕС. Позже ограничения против него ввели США, Швейцария, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Украина.
Кроме того, Силы обороны поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в оккупированной Феодосии и автомобильный паром «Петропавловск» в районе Керчи.
Напомним, в ночь на 27 июня российский Волгоград также оказался под ракетной атакой. Под ударом могло быть предприятие военно-промышленного комплекса рф «Титан-Баррикады», которое занимается изготовлением компонентов для ракетных комплексов.
А Служба безопасности Украины второй раз за месяц поразила линейно-производственную диспетчерскую станцию «Второво» во Владимирской области россии, которая обеспечивает поставки нефтепродуктов, в частности в московский регион.
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