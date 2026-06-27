В июне Украина нанесла рекордное количество ударов по военным заводам россии – СМИ

Национальная безопасность
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В июне Украина существенно нарастила интенсивность ударов по объектам российского ВПК, установив рекорд по количеству таких атак.
Фото: Getty Images

В июне Украина существенно нарастила интенсивность ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса, установив рекорд по количеству таких атак.

Об этом сообщает Агентство.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По подсчетам аналитиков, удар по заводу Титан-Баррикады в Волгограде 27 июня стал по меньшей мере 13-й атакой на оборонные предприятия рф за месяц. Это больше, чем в любой другой месяц 2026 года.

Всего в июне под удары попали 12 производственных предприятий, а с начала года количество атак по объектам российского ВПК составило не менее 48.

Среди целей июньских атак – предприятия ракетного, электронного, химического и авиационного профиля, включая заводы в Чебоксарах, Рязанской, Оренбургской и Воронежской областях, а также объекты в оккупированном Крыму. Часть атак, по данным источников, была направлена ​​на предприятия, обеспечивающие производство взрывчатых веществ, компонентов для ракет и дронов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий ударов Сил обороны. Силовикам рф приказали отреагировать на ситуацию и переместить системы ПВО из регионов в Москву и к Керченскому мосту.

Зеленский также анонсировал разработку новых украинских беспилотников, способных преодолевать расстояние более 3000 километров.

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