Дроны ударили по двум заводам россиян в Оренбурге, пожары в нескольких точках – СМИ

В Оренбургской области российской федерации 24 июня прогремела серия взрывов. Ударные дроны могли атаковать местные газоперерабатывающий и гелиевый заводы, которые входят в группу российского гиганта газовой промышленности «Газпром».

Об этом сообщают OSINT-аналитики и Телеграм-паблики Exilenova+ и Supernova+.

«Оренбург, по сообщениям местных атаковано два завода. Оренбургский газоперерабатывающий завод, ООО «Газпром переработка». Гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург», – пишет Телеграм-канал Supernova+.

По данным паблика Exilenova+, на территории предприятия «Газпром переработка» произошел пожар. В промзоне ГПЗ спутники также зафиксировали несколько точек горения, что «подтверждает успешную операцию».

Как известно, эти два атакованных предприятия объединяет то, что они входят в производственную цепочку переработки природного газа и связаны с группой компаний «Газпром» в Оренбургском газохимическом комплексе. ООО «Газпром переработка» считается одним из крупнейших в россии.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Ночную атаку БПЛА на Оренбургский регион также подтвердил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Он сообщил о сбитии дронов над промышленными объектами и обвинил в этой атаке ВСУ.

«Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы», – написал российский губернатор и призвал не публиковать фото- и видеоматериалы с участием беспилотников.

Между тем местные жители насчитали по меньшей мере три прилета. Также в пабликах пишут, что аэропорт Оренбурга временно прекратил прием и отправку самолетов. Авиасообщение между регионами рф остановлено из соображений безопасности.

По данным из открытых источников, Оренбургский газоперерабатывающий завод построен на базе Оренбургского газоконденсатного месторождения. Сами россияне называют его «крупнейшим в мире газохимическим комплексом». Завод является одним из ключевых объектов российской газовой инфраструктуры. Здесь осуществляется промышленная очистка, подготовка и переработка природного газа, а также производство гелия. Мощность завода составляет около 37,5 миллиарда кубических метров газа в год.

Предприятие расположено в 1500 километрах от украинской границы.

Напомним, в ночь на 23 июня под атакой БПЛА оказался временно оккупированный Крым. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ», а вдоль Арабатской стрелки возникли пожары. В СБС заявили, что операторы отработали минимум 60 целей только уровня middle strike.

Предыдущая массовая атака на Крым произошла в ночь на 21 июня. Тогда возник пожар в районе морского порта и топливного терминала.

Также Силы обороны Украины недавно поразили завод по производству электроники для российских ракет ОТРК «Искандер–К» и «Х-101» в Воронеже.

А в ночь на 22 июня ударные БПЛА атаковали Москву и Московскую область. Российские власти заявили о массовой работе систем противовоздушной обороны и якобы сбитии десятков воздушных целей.

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