Удар рф по Никополю: количество пострадавших возросло

Национальная безопасность
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Количество пострадавших в результате российского удара по Никополю в пятницу, 26 июня, увеличилось до 13 человек.
Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате сегодняшнего российского удара по Никополю увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшим в медицинскую помощь и транспортировали их в медицинские учреждения», – говорится в заявлении.

В ГСЧС также рассказали, что сегодня враг атаковал рейсовый автобус в Марганце. В результате обстрела пострадала женщина.

В целом в Никопольском районе в результате обстрелов были повреждены частные дома, административное здание и автомобили, а на Синельниковщине повреждены агропредприятие и авто.

Напомним, что в Никополе под удар попал микроавтобус с гражданскими. Погибли два человека, также сообщалось о 12 пострадавших.

Кроме того, сегодня россияне обстреляли баллистикой центр Запорожья. Вражеская ракета попала рядом с одноэтажным офисным зданием и складскими помещениями. Много людей получили ранения различной степени тяжести.

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