На Хмельницкой АЭС проходят обыски: что известно

На территории Хмельницкой атомной электростанции 25 июня правоохранительные органы проводят следственные действия.

Об этом сообщила пресс-служба АО «НАЭК «Энергоатом».

Как отмечается, следственные действия связаны с отдельными закупочными процедурами, которые проводились в предыдущие годы. В то же время в «Энергоатоме» не уточнили, о каких именно закупках идет речь и какое производство стало основанием для проведения мероприятий.

В компании заявили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют все необходимые документы и информацию в рамках требований украинского законодательства.

«Энергоатом» подчеркнул, что действующее руководство придерживается принципов прозрачности и подотчетности в управлении компанией и поддерживает проведение проверок для установления возможных нарушений независимо от того, когда они могли быть допущены.

При этом проведение следственных действий не повлияло на производственные процессы. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме.

Напомним, Запорожская атомная электростанция в субботу, 20 июня, потеряла внешнее энергоснабжение уже в 20-й раз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Также недавно МАГАТЭ сообщило об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.

А из нашей инфографики можно узнать, какую мощность имеют украинские атомные станции.

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