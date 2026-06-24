В Балаклее ночью в результате вражеского удара дронами погиб человек

Общество
Читати українською
Российские оккупационные войска ночью 24 июня нанесли удар по Балаклее на Харьковщине. В результате атаки погиб человек, еще один – пострадал.
t.me/vkarabanov

В ночь на среду, 24 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Балаклея в Харьковской области, в результате чего погиб человек. Также во время атаки пострадала по меньшей мере одна мирная жительница.

Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и глава Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

По данным местных властей, сегодня ночью Балаклея подверглась атаке вражеских БпЛА, была повреждена жилая застройка города.

«В результате обстрела погибла 56-летняя женщина. Еще одна 21-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс. Повреждены четыре частных жилых дома, магазин, хозяйственная постройка. На местах попаданий вспыхнули пожары», – написал Синегубов.

Как известно, накануне Синегубов заявлял, что российские оккупационные войска, вероятно, будут наращивать удары по Харьковской области и населенным пунктам других прифронтовых регионов.

Напомним, во вторник, 23 июня, российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, также известно о более чем десятке раненых.

Также прошлой ночью россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе, было известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате российской атаки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Жертвы Харьковская область Взрывы в Балаклее Балаклея Раненые Атака Обстрел Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Балаклее ночью в результате вражеского удара дронами погиб человек
В Германии из-за масштабного сбоя полностью останавливали движение железной дороги по стране
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану
Над Норвежским морем истребители НАТО перехватили российские самолеты
Кабмин перераспределил 220 млн грн из спецфонда на нужды обороны
Туск об отсутствии Зеленского на конференции в Гданьске: «Жест деэскалации напряжения»
На Хмельнитчине туристический автобус с полусотней человек попал в ДТП, есть травмированные
С оккупированных территорий вернули еще одну группу украинских детей и подростков
Россия потеряла четверть производства бензина из-за украинских атак – СМИ
итогиВСУ поразили ряд объектов в Крыму, а Нацбанк обязал Укрпочту отстранить Смилянского. Главное за день
Больше новостей