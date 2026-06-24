В Балаклее ночью в результате вражеского удара дронами погиб человек

В ночь на среду, 24 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Балаклея в Харьковской области, в результате чего погиб человек. Также во время атаки пострадала по меньшей мере одна мирная жительница.

Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и глава Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

По данным местных властей, сегодня ночью Балаклея подверглась атаке вражеских БпЛА, была повреждена жилая застройка города.

«В результате обстрела погибла 56-летняя женщина. Еще одна 21-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс. Повреждены четыре частных жилых дома, магазин, хозяйственная постройка. На местах попаданий вспыхнули пожары», – написал Синегубов.

Как известно, накануне Синегубов заявлял, что российские оккупационные войска, вероятно, будут наращивать удары по Харьковской области и населенным пунктам других прифронтовых регионов.

Напомним, во вторник, 23 июня, российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, также известно о более чем десятке раненых.

Также прошлой ночью россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе, было известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате российской атаки.

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