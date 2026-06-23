Оккупанты ночью ударили по домам в Запорожье и области, есть пострадавшие

В ночь на вторник, 23 июня, россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе. Известно о как минимум двух пострадавших в результате российской атаки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате вражеской атаки были повреждены частные дома и расположенные рядом хозяйственные постройки. В частности, под ударом оказалась АЗС в одном из районов областного центра.

«Из-за вражеской атаки повреждения получили частный дом, станция технического обслуживания и автозаправочная станция. Произошло возгорание домов, которое к настоящему времени уже ликвидировано спасателями», – говорится в сообщении.

Как отмечается, за помощью к медикам обратились двое пострадавших – 73-летние мужчина и женщина.

Сейчас на месте ударов работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Как известно, вечером 20 июня рф атаковала Запорожье и Полтаву. В Запорожье количество погибших выросло до пяти, пострадали по меньшей мере 12 человек. В Полтаве в результате удара баллистическими ракетами ранены 12 человек, среди которых пятеро детей, повреждены жилые дома.

Напомним, в Запорожье 21 июня российские войска атаковали беспилотником автозаправку, в результате удара ранения получил один человек.

Также вчера ночью российский беспилотник попал в частный сектор Запорожья, из-за чего загорелся жилой дом. Погибли два человека, еще семеро пострадали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.