Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу, есть погибшие и более десятка раненых (обновлено)

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Российские войска атаковали Кривой Рог баллистикой. В результате удара погибли как минимум три человека, ещё 23 получили ранения.
Фото ілюстративне Shutterstock

Во вторник, 23 июня российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, также известно о более чем десяти раненых.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Как отмечается, враг атаковал город баллистикой. Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры.

Известно как минимум о трёх погибших в результате атаки, ещё 17 человек пострадали. Двое из них получили тяжёлые ранения, их оперативно госпитализировали.

В городе продолжается ликвидация последствий атаки.

Обновлено в 13:00

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 23 человек. Одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, в ночь на 23 июня российские войска выпустили по Украине 135 ударных беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось сбить 118 вражеских целей.

В частности, ночью россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе. Известно как минимум о двух пострадавших в результате российской атаки.

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