Рф атаковала Киселевку в Херсонской области, есть раненые

Российский дрон около 12:40 атаковал Киселевку Чернобаевской громады в Херсонской области. Ранения средней степени тяжести получили две женщины.
Об этом 20 июня сообщила Херсонская ОВА в Facebook.
По данным администрации, в момент атаки раненые находились в помещении.
Пострадавшие – женщины в возрасте 57 и 55 лет. У них диагностировали осколочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
В больницу женщин доставила бригада скорой помощи.
Напомним, рф атаковала Украину 99 дронами Shahed и другими БПЛА. ПВО сбила или подавила 92 цели, однако зафиксированы попадания и падение обломков.
В Харькове зафиксировано попадание управляемых авиационных бомб по Холодногорскому району города. Одна из них упала на жилой дом.
В Николаеве в результате боевой работы и падения обломков повреждены учреждение дошкольного образования, а также частные дома.
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