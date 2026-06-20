Рф атаковала Киселевку в Херсонской области, есть раненые

Национальная безопасность
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Российский дрон атаковал Киселевку Чернобаевской громады в Херсонской области. Ранения средней степени тяжести получили две женщины.
Getty Images

Российский дрон около 12:40 атаковал Киселевку Чернобаевской громады в Херсонской области. Ранения средней степени тяжести получили две женщины.

Об этом 20 июня сообщила Херсонская ОВА в Facebook.

Украинская ПВО уничтожила более 90 дронов во время ночной атаки россиянСилы ПВО уничтожили 92 из 99 БПЛА, однако часть беспилотников достигла своих целей. Зафиксированы попадания 7 ударных дронов на трех локациях.

По данным администрации, в момент атаки раненые находились в помещении.

Пострадавшие – женщины в возрасте 57 и 55 лет. У них диагностировали осколочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

В больницу женщин доставила бригада скорой помощи.

Напомним, рф атаковала Украину 99 дронами Shahed и другими БПЛА. ПВО сбила или подавила 92 цели, однако зафиксированы попадания и падение обломков.

В Харькове зафиксировано попадание управляемых авиационных бомб по Холодногорскому району города. Одна из них упала на жилой дом.

В Николаеве в результате боевой работы и падения обломков повреждены учреждение дошкольного образования, а также частные дома.

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Херсонская область Дрон Атака рф на Украину
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