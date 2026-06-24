В Конотопе увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки на кинотеатр

Количество пострадавших в результате российской атаки на гражданскую инфраструктуру в Конотопе Сумской области увеличилось до шести человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Там указали, что во время ликвидации последствий удара работы спасателям пришлось временно приостановить из-за угрозы повторных атак со стороны российских войск.

После стабилизации ситуации спасатели продолжили тушение пожара, все очаги уже ликвидированы.

Напомним, что утром оккупанты попали беспилотником по АЗС на окраине Сум, а спустя несколько часов ударили дроном по кинотеатру в центре Конотопа. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Кроме того, сообщалось, что количество жертв в результате российского удара по Кривому Рогу во вторник, 23 июня, возросло до четырех человек. Также уже известно о 27 пострадавших.

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