В Кривом Роге выросло количество жертв и пострадавших в результате российской атаки

Количество жертв в результате российского удара по Кривому Рогу во вторник, 23 июня, возросло до четырех человек. Также уже известно о 27 пострадавших.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«К сожалению, до четырех выросло количество жертв вчерашнего ракетного удара по нашему городу. Ночью, несмотря на то, что врачи до конца боролись за ее жизнь, от многочисленных несовместимых с жизнью травм умерла 62-летняя женщина», – говорится в сообщении.

Кроме того, количество пострадавших в результате атаки уже выросло до 27 человек. Как отмечается, вечером к медикам обратились родители 4-летнего ребенка.

На утро в больницах города находятся 17 пострадавших, из них один – в крайне тяжёлом критическом состоянии, ещё один – в крайне тяжёлом состоянии, а также двое тяжёлых, стабилизированных.

Сегодня, 24 июня, в Кривом Роге объявлен день траура.

Напомним, вчера, 23 июня, около 11 утра российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу.. Обломки ракеты повредили здание, которое не эксплуатировалось, экскаватор и автомобили. Возник пожар. Сначала власти сообщили об одном погибшем, однако количество жертв позже выросло до трех. Также сообщалось о 25 пострадавших.

Кроме этого, ночью 23 июня россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе.. Были повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Есть пострадавшие.

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