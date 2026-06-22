Оккупанты ударили ракетами по образовательным учреждениям Сумщины, есть разрушения и пострадавшие

Утром 22 июня войска российской федерации ударили ракетами по городу Белополье Сумской области. Оккупанты атаковали два образовательных учреждения общины, где находился рабочий персонал.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Телеграм-канале.

«Утром враг нанес ракетный удар по Белополью. Двумя ракетами россияне попали по зданиям образовательных учреждений. Есть значительные повреждения. Детей там не было. Но на месте находились сотрудники», – сообщил Григоров.

22 июня 2026, 09:22 Россия ночью выпустила по Украине баллистику и почти 90 дронов: как отработала ПВО Российские войска в ночь против 22 июня запустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 88 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 79 вражеских целей.

По его словам, на данный момент известно об одной пострадавшей сотруднице одного из заведений. Её забрали медики и госпитализировали в местную больницу. Сейчас женщине оказывают всю необходимую помощь.

Также известно о значительных повреждениях учебных зданий и домов, расположенных рядом. Взрывной волной выбиты окна, частично разрушены кровли и стены.

«Все последствия удара выясняются», – добавил начальник Сумской ОВА.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, российские войска в ночь на 22 июня также атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате ударов вспыхнул пожар в жилом доме. Известно об одной погибшей и троих пострадавших.

А накануне вечером россияне нанесли баллистический удар по Одесскому району. Под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия. Известно об одном погибшем. Еще три человека получили ранения.

Также российские оккупанты в ночь на 22 июня атаковали БПЛА гражданские торговые иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Есть погибший.

Всего в ночь на 22 июня армия рф атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М», а также 88 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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