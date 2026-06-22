Россия ночью выпустила по Украине баллистику и почти 90 дронов: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 22 июня атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 88 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 88 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 79 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, российские войска в ночь на 22 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками.. В результате ударов вспыхнул пожар в жилом доме. Известно об одной погибшей и троих пострадавших.

Также как известно, вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по Одесскому району. Под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия. Известно об одном погибшем. Еще трое человек получили ранения.

А накануне россияне атаковали населенные пункты Днепропетровщины. В результате ударов как минимум пять человек пострадали, среди них – двухлетний ребенок.

Кроме этого, под обстрелом был Славянск. Там из-за удара по жилому району пострадали трое мирных жителей.

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