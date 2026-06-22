В Запорожье возросло количество жертв и пострадавших в результате утренней атаки

В Запорожье в результате российских ударов ночью и утром 22 июня уже известно о двух погибших и по меньшей мере семи пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в понедельник, 22 июня, российская оккупационная армия несколько раз атаковала Запорожье ударными беспилотниками. По данным спасателей, среди пострадавших – один ребенок.

«Спасатели спасли одного человека. Всем оказывается медпомощь, количество пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали четыре пожара в разных районах Запорожья – горели жилые дома, надворные постройки и кровля двухэтажного здания на общей площади более 800 квадратных метров.

При этом пресс-служба областной прокуратуры уточняет, что в результате вражеского обстрела погибли две женщины в возрасте 39 и 53 лет.

«Еще 7 человек травмированы, среди которых 11-летний мальчик. Информация о пострадавших уточняется», – заявляет ведомство.

Как известно, сегодня ночью российский беспилотник попал в частный сектор Запорожья, из-за чего загорелся жилой дом. Сначала сообщалось о трех раненых людях и одной жертве.

Напомним, российские войска в ночь на 22 июня атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 88 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Также вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по Одесскому району. Под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия. Известно об одном погибшем. Еще три человека получили ранения.

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