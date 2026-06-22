Россияне ночью ударили дронами по Запорожью, есть погибшая и пострадавшие

Общество
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Российские войска ночью 22 июня нанесли удары беспилотниками по Запорожью. В результате атаки погибла женщина, еще три человека получили ранения, среди них 11-летний мальчик.
Фото Запорізька ОВА

Российские войска в ночь на 22 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате ударов вспыхнул пожар в жилом доме. Известно об одной погибшей и трех пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, российский беспилотник попал в частный сектор Запорожья, из-за чего загорелся жилой дом. Сначала сообщалось о трех раненых людях и женщине, которая оставалась внутри горящего здания.

Позже стало известно, что женщина погибла. Также, как сообщили, среди пострадавших есть 11-летний мальчик, который находится под наблюдением медиков.

На месте атаки работают экстренные службы. Последствия обстрела уточняются.

Напомним, вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по Одесскому району.. Под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия. Известно об одном погибшем. Еще трое людей получили ранения.

А накануне россияне атаковали населенные пункты Днепропетровщины. В результате ударов как минимум пять человек пострадали, среди них – двухлетний ребенок.

Кроме этого, под обстрелом был Славянск. Там из-за удара по жилому району пострадали трое мирных жителей.

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