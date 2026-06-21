Россия ударила «Искандером» по Одесскому району: есть погибший и пострадавшие

Вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по Одесскому району. Под обстрел попала территория сельскохозяйственного предприятия.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительным данным, враг применил ракету «Искандер». Попадание зафиксировали на территории одного из сельскохозяйственных предприятий.

В результате удара возник масштабный пожар. Известно, что загорелись автомобильная техника и емкости с топливом. Также разрушено складское помещение предприятия.

Предварительно известно об одном погибшем. Еще три человека получили ранения. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

На месте попадания работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Напомним, накануне россияне атаковали населенные пункты Днепропетровщины. В результате ударов по меньшей мере пять человек пострадали, среди них – двухлетний ребенок.

Кроме этого, под обстрелом был Славянск. Там из-за удара по жилому району пострадали трое мирных жителей.

Как известно, за неделю рф выпустила по Украине около 2200 ударных дронов, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет различных типов.

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