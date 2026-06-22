В российском Воронеже атакован завод, который производил детали для ракет «Искандер-К» и «Х-101»

В понедельник, 22 июня, в российском Воронеже был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов, который производил детали для ракет «Искандер-К», «Х-101», а также ЗРК «Панцирь».

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, в Воронеже прогремела серия взрывов. По данным из соцсетей, по городу было нанесено не менее десяти ударов, в результате чего возник пожар на территории АО «ВЗПП-С» – Воронежского завода полупроводниковых приборов.

Предприятие является одним из ведущих российских производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Завод участвует в кооперации по производству крылатых ракет Х-101, для которых изготавливает электронные компоненты, в частности транзисторные сборки и матрицы, входящие в состав бортовых систем ракет.

Кроме того, предприятие поставляет полупроводниковые матрицы для крылатых ракет 9М727 комплекса «Искандер-К», а также электронные компоненты для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

По сообщениям, удар пришёлся по площадке Воронежского завода полупроводниковых приборов – «Сборка». После попадания на территории предприятия вспыхнул пожар. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях для производства в настоящее время уточняется.

Напомним, в ночь на 22 июня беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Российские власти заявили о массированной работе систем противовоздушной обороны и якобы уничтожении десятков воздушных целей.

Также ранее Силы специальных операций нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Тюмени, использовав новые украинские беспилотники, способные преодолевать до 3000 километров.

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