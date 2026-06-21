Более 4 тысяч ударов: сколько дронов, КАБов и ракет выпустила россия

Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне новых российских ударов по Украине саммит G7 должен завершиться важными решениями для усиления защиты украинцев. По его словам, только за неделю россия выпустила по Украине около 2200 ударных дронов, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет разных типов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

21 июня 2026, 10:12 Рф выпустила по Украине «Кинжалы» и «Искандеры» и более 100 дронов: как отработала ПВО Россия ночью атаковала Украина баллистическими ракетами и дронами разных типов. Украинская ПВО уничтожила большинство воздушных целей.

По словам президента, только за вчерашний день в результате российских ударов по Запорожью и Полтаве погибли пять человек, еще 26 пострадали.

В Полтаве, как отметил Зеленский, из-за обстрела погибли два человека и 12 пострадали, среди них – четверо детей. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также под обстрелами находились Днепропетровщина, Харьковщина, Одесчина, Сумщина, Донетчина, Кировоградщина и Ровенщина. По словам главы государства, постоянно под ударами дронов остаются украинские прифронтовые и приграничные громады.

Зеленский сообщил, что всего за неделю россия выпустила по Украине около 2200 ударных дронов, более 1800 управляемых авиационных бомб и 87 ракет разных типов.

Президент подчеркнул, что на фоне этих атак саммит G7 и Европейский Союз должны завершиться важными и результативными решениями. По его словам, санкции против российской нефти должны быть действенными, а взносы на усиление украинской защиты – реальными.

Отдельно Зеленский заявил о важности поддержки США. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине защищать жизни людей от российских ударов.

Напомним, вечером 20 июня Запорожье атаковали КАБами, а в Полтаве зафиксировали попадание ракеты.

Как стало известно утром 21 июня, в результате российской атаки на Полтавский район погибли два человека, а количество пострадавших выросло до 13 человек.

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