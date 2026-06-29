Обвиняемому экс-прокурору ОГП в очередной раз продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 22 августа срок действия обязанностей, возложенных на бывшего прокурора отдела Офиса генерального прокурора Олега Гунько. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в извлечении неправомерной выгоды.

Такое решение 22 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Гунько с альтернативной залога. За Гунько внесли деньги и он вышел из-под стражи. На подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; без разрешения не отлучаться из Киева; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с четырьмя лицами; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли электронный браслет и разрешили покидать Киев для проезда в село Мазники Хмельницкого района, Хмельницкой области. Прокурор САП снова просил продлить действие этих обязательств.

«Продлить обвиняемому (Гунько – ред.) на два месяца срок действия возложенных на него обязанностей. Установить срок действия обязанностей до 22 августа 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили двух прокуроров Офиса генпрокурора на горячем. По версии следствия, они получили 170 тысяч долларов неправомерной выгоды за закрытие расследуемого уголовного производства. Прокурора ОГП Олега Гунько задержали.

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