Верховный суд не приостановил приговор экс-гендиректору «Укртелефильма»

Верховный суд не остановил исполнение приговора, которым к 5 годам лишения свободы приговорили бывшего генерального директора государственного предприятия «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» Виктора Подлесного.**

Такое решение 15 июня принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал Пидлисного виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы. Также приговором приговорили к 8 годам колонии руководителя фирмы «Лодокс» Василия Заверховского. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений.

Потому сторона защиты подала кассационные жалобы на этот приговор. Также один из осужденных просил остановить исполнение приговора.

«Отказать в удовлетворении ходатайства осужденного о приостановлении исполнения приговора Высшего антикоррупционного суда от 18 октября 2023 года и определения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 26 января 2026 года по нему», - говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, бывший директор Укртелефильма Виктор Пидлисный в сговоре с Александрой Гудзь, Ярославом Кургуном и Василием Заверховским отчуждил в пользу компании «Лодокс» имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества в Киеве (24 квартиры общей площадью 2704 кв. м, 7 нежилых помещений и 36 паркомест) за заниженной стоимостью. В результате этих действий «Укртелефильму» нанесено почти 67,73 млн гривен ущерба.

По этому делу также появились и другие обвиняемые, в частности бывший заместитель председателя Госкомтелерадио (в 2016-2020 годах); бывший гендиректор ГП «УСТФ «Укртелефильм» (в 2016-2017 гг); экс-замдиректора частной компании и бывший руководитель юридической службы «Укртелефильма» (в 2015-2016 годах). Их дело слушают отдельно.

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