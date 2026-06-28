Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400: спасатели до сих пор ищут людей

Число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, превысило 1400 человек. В пострадавших районах продолжаются масштабные поисково-спасательные работы, к которым уже присоединились более 1600 иностранных специалистов.

Об этом сообщает Reuters.

25 июня 2026, 21:47 Украина готова предоставить Венесуэле помощь после землетрясений – президент Президент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.

Наиболее сложная ситуация остается в штате Ла-Гуайра и отдельных районах Каракаса. Спасатели вместе с волонтерами и местными жителями продолжают разбирать завалы в поисках людей, которые могут оставаться под обломками зданий.

По данным агентства, международная помощь постоянно увеличивается. В страну уже прибыли более 1600 спасателей из разных государств, а дополнительные команды еще направляются в Венесуэлу.

В районе Карабальеда американские военные вертолеты доставляют поисково-спасательные группы в наиболее пострадавшие территории. В то же время местные жители сообщают, что в первые дни после катастрофы в отдельных районах не хватало тяжелой техники и официальных спасательных служб.

Власти ограничили доступ к Ла-Гуайре, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение аварийных служб. Проезд гражданского транспорта через блокпосты возможен только по специальным пропускам.

Постепенно восстанавливается электроснабжение, хотя энергетическая система страны и до стихийного бедствия работала нестабильно из-за многолетних экономических проблем.

Несмотря на официальные данные о сотнях пропавших без вести, оппозиционный онлайн-реестр уже содержит информацию о более чем 55 тысячах человек, местонахождение которых на данный момент неизвестно.

By оценке Геологической службы США, после землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 окончательное число погибших может превысить 10 тысяч человек. Если этот прогноз подтвердится, трагедия станет одной из самых масштабных природных катастроф в Латинской Америке за последнее столетие.

Президент США Дональд Трамп ранее уже одобрил выделение 150 млн долларов помощи Венесуэле. По информации Reuters, в ближайшее время Вашингтон может объявить о новом пакете поддержки на сотни миллионов долларов.

Папа Римский Лев также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил всех, кто принимает участие в спасательной операции, призвав международное сообщество и в дальнейшем поддерживать Венесуэлу.

Напомним, вечером 24 июня северное побережье Венесуэлы всколыхнули два мощных землетрясения, которые произошли с разницей менее чем в минуту и привели к масштабным разрушениям и объявлению чрезвычайного положения. Почти одновременно с событиями в Южной Америке, утром 25 июня, мощное землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали и на севере Японии – вблизи северо-восточного побережья острова Хонсю.

Ранее сообщалось, что стихия унесла жизни 920 человек, еще 3 360 получили ранения, при этом число жертв может возрасти, так как часть жителей до сих пор считается пропавшими без вести.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова присоединиться к ликвидации последствий этой катастрофы.

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