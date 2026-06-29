«Не время для мирных соглашений»: страны Балтии выступили против переговоров с россией

Премьер-министры Эстонии и Латвии заявили, что сейчас не время для мирных переговоров с россией, а главным приоритетом Европы должно стать усиление обороноспособности и поддержка Украины.

Такую позицию они озвучили во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в польском Гданьске, передает Euractiv.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, война россии против Украины стала переломным моментом для Европейского Союза и заставила его пересмотреть собственный подход к безопасности.

«Если через двадцать лет мы оглянемся назад, то увидим, что именно сейчас оборонное сотрудничество в ЕС вышло на новый уровень. Европа была проектом мира без оружия. Теперь она будет проектом мира, но с оружием», – сказал он.

Михал подчеркнул, что изменения касаются не только увеличения военных расходов. По его мнению, Европа должна получить возможность самостоятельно реагировать на угрозы безопасности как внутри континента, так и за его пределами. Это, по его словам, сделает ЕС более сильным и более авторитетным игроком на международной арене.

Он также отметил, что сегодня Европа становится все более привлекательной для других государств благодаря предсказуемости, открытым рынкам и поддержке свободной торговли.

В то же время премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс категорически высказался против начала переговоров с Москвой.

«Я не верю в мирные соглашения. По крайней мере не сейчас», – заявил он.

По словам Кулбергса, сегодня главная задача Европы – не искать компромисс с Кремлем, а гарантировать, что на восточном фланге НАТО не будет ни одного «слабого звена». Он убежден, что только сильная и хорошо вооруженная Европа может сдержать россию.

«Мы должны иметь единый подход – тогда ни у кого не будет возникать странных идей. Именно поэтому нам нужны правильные союзники. Сначала мы должны поверить в собственные силы. Мы должны демонстрировать силу», – сказал латвийский премьер.

Кулбергс также выразил уверенность, что в случае прямой угрозы со стороны россии НАТО и Соединенные Штаты выполнят свои союзнические обязательства. Он напомнил, что Латвия уже увеличила оборонные расходы до 5% ВВП, выполнив новую цель Альянса.

Заявления балтийских лидеров прозвучали на фоне активизации дискуссий в Европе о возможных переговорах с россией. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время конференции заявил, что пришло время начать переговоры о замораживании линии фронта и прекращении боевых действий.

Напомним, ранее лидеры ряда стран ЕС раскритиковали председателя Европейского совета Антониу Кошту из-за его попыток наладить неофициальные контакты с россией, предупреждая, что такие шаги могут подорвать единство ЕС и ослабить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.

Также недавно СМИ писали о том, что Польша и страны Балтии рассматривают сценарий, при котором Соединенные Штаты могут не присоединиться непосредственно к их обороне в случае возможного нападения со стороны россии.

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