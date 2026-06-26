Из Молдовы в россию незаконно вывезли детали для военных самолетов почти на 1 млн евро

Молдавские правоохранители раскрыли схему незаконного экспорта товаров двойного назначения в россию. Продукцию на сумму более 21 млн леев (около 1 млн евро) могли поставлять компаниям, связанным с российским военно-промышленным комплексом и находящимся под международными санкциями.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на Службу информации и безопасности Молдовы (SIS) и прокуроров PCCOCS.

14 мая 2026, 13:20 Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружия Несмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

По данным следствия, с 2022 года молдавская компания якобы экспортировала в россию системы управления и измерения электрических сигналов от датчиков. Такое оборудование используется в двигателях учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-27.

Правоохранители утверждают, что в таможенных декларациях компания указывала, что якобы экспортирует «оборудование для переработки отходов». Таким образом, предприятие могло скрывать настоящее назначение товаров и вводить таможенные органы в заблуждение. Кроме того, необходимых разрешений на экспорт товаров двойного назначения компания не получила.

По версии следствия, представители компании создали в россии отдельную фирму, чтобы скрыть конечного получателя продукции. Через нее товары якобы ввозили в рф, а затем передавали организации, связанной с российским оборонно-промышленным комплексом и находящейся под международными санкциями.

Также правоохранители заявили, что представители молдавской компании напрямую согласовывали с российским получателем техническую документацию, задания и результаты испытаний.

24 июня сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы вместе с прокурорами провели шесть обысков. Во время них изъяли детали систем управления и измерения, компьютерную технику, мобильные телефоны, технические документы и контракты.

Напомним, в мае в Германии раскрыли масштабную схему поставок европейских технологий в россию через третьи страны в обход санкций, введенных после полномасштабного вторжения рф в Украину.

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