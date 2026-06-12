Экс-члену правления «Нафтогаза» снова продлили обязанности по делу Чернышева

Высший антикоррупционный суд продлил до 4 августа срок действия обязанностей, возложенных на бывшего государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Василия Володина в рамках дела бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева.

Такое решение 4 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Володина с альтернативой 20 млн грн залога. Эти средства были внесены и он вышел под обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; не отлучаться за пределы Украины без разрешения и воздерживаться от общения с рядом лиц. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продолжить действие этих обязательств.

«Продлить подозреваемому (Володину – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 4 августа 2026 года включительно, но не дольше срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении лицам, связанным с вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым. По данным следствия, застройщик Сергея Копыстыра разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, создавшим условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с «нужной» строительной компанией инвестиционные договоры.

За ними застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую ​​сумму государство не получило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик «вознаградил» топ-чиновников министерства и определенных ими лиц большой скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней цена квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн. грн за кв. м. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды составил 16,8 млн. грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

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