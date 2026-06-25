В Кривом Роге снова возросло количество погибших в результате удара рф 23 июня

В Кривом Роге увеличилось количество жертв российского ракетного удара 23 июня. В больнице скончался один из пострадавших, который находился в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, врачи до последнего боролись за жизнь 23-летнего мужчины, однако спасти его не удалось.

«Несмотря на все усилия врачей, от несовместимых с жизнью травм – сквозное ранение головы – скончался 23-летний мужчина. Таким образом, количество жертв преступного удара возросло до пяти», – написал Вилкул.

Напомним, что во вторник, 23 июня, оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой. Ранее сообщалось о четырех жертвах, еще 27 человек получили травмы и ранения.

А накануне враг трижды прицельно ударил по локомотивам «Укрзализныци» в Запорожской и Сумской областях. В результате третьей атаки погиб помощник машиниста.

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