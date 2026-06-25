Россияне трижды атаковали локомотивы УЗ, погиб помощник машиниста

Общество
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Российские оккупационные войска утром 25 июня нанесли прицельные удары по локомотивам в Запорожье и Сумщине, в результате чего погиб человек.
Иллюстративное фотоt.me/UkrzalInfo

Российские оккупанты в четверг утром, 25 июня, трижды прицельно ударили по локомотивам «Укрзализныци» в Запорожской и Сумской областях. В результате третьей атаки погиб помощник машиниста.

Об этом сообщает председатель правления УЗ Александр Перцовский.

Согласно его словам, в Запорожье во время одного из трех ударов не успел эвакуироваться помощник машиниста, он погиб на месте обстрела.

«Сегодня враг продолжил прицельно бить по локомотивам «УЗ». Два удара в Запорожье и один на Сумщине. Заблаговременно удалось эвакуировать две бригады, никто из них не пострадал, а третий прилет в Запорожье стал трагедией – машинист успел перейти в безопасное место, а помощника машиниста, находившегося в задней кабине, спасти не удалось», – написал Перцовский, добавив, что все детали трагедии выясняются.

Как известно, в ночь на 12 июня российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, погибла сотрудница «Укрзализныци», еще один человек получил ранения.

Напомним, 7 июня в Запорожье российский беспилотник также попал в электровоз «Укрзализныци».

Кроме этого, российская оккупационная армия 24 июня нанесла комбинированный удар по Запорожью. Оккупанты применили УАБы и ударные дроны. В результате атаки – ранены шесть человек, среди них трое детей.

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Укрзализныця Жертвы Поезд Сумская область Запорожье Железная дорога Атака Обстрел Погибшие
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