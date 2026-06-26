Россия ночью выпустила по Украине семь ракет и почти 190 дронов: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 26 июня атаковали Украину семью баллистическими ракетами Искандер-М, а также 189 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 25 июня противник атаковал 7 баллистическими ракетами Искандер-М (по Киевской и Полтавской областям) из Брянской, Курской обл., рф, и 189 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 177 целей – 3 баллистические ракеты Искандер-М и 174 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 11 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, вечером 25 июня Киев оказался под ракетным обстрелом. Пострадали двое людей, а в одном из районов города вспыхнули складские помещения.

Ранее россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Купянского района Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Также вражеские войска трижды прицельно ударили по локомотивам «Укрзалізниці» в Запорожье и Сумской области. В результате третьей атаки погиб помощник машиниста.

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