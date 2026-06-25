Россияне ударили УАБами по Купянщине, есть жертва и ранены

Российские оккупационные войска в четверг, 25 июня, нанесли удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Купянского района Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Под ударом оказались окрестности поселка Большой Бурлук. Авиабомбы попали по жилой застройке, повлекшие пожар и значительные разрушения. В частности, уничтожен частный жилой дом, еще шесть частных домовладений были повреждены.
Кроме того, российская авиация атаковала поселок Приколотное Ольхуватской общины. Там в результате удара повреждены жилые дома местных жителей.
«На местах работали подразделения ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель общины», – говорится в сообщении.
Напомним, 25 июня враг трижды прицельно ударил по локомотивам «Укрзализныци» в Запорожской и Сумской областях. В результате третьей атаки погиб помощник машиниста.
Кроме того, оккупанты атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, в результате чего пострадали пятеро медиков. Также четыре человека пострадали в результате атаки российского беспилотника по АЗС в Сумах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»