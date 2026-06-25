Россияне ударили УАБами по Купянщине, есть жертва и ранены

Российские оккупационные войска в четверг, 25 июня, нанесли удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Купянского района Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

23 июня 2026, 18:55 Синегубов об атаках рф на Харьковщину: разведка информирует, что ударов будет больше Российские войска, вероятно, будут наращивать удары по Харьковской области и населенным пунктам других прифронтовых регионов.

Под ударом оказались окрестности поселка Большой Бурлук. Авиабомбы попали по жилой застройке, повлекшие пожар и значительные разрушения. В частности, уничтожен частный жилой дом, еще шесть частных домовладений были повреждены.

Кроме того, российская авиация атаковала поселок Приколотное Ольхуватской общины. Там в результате удара повреждены жилые дома местных жителей.

«На местах работали подразделения ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель общины», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня враг трижды прицельно ударил по локомотивам «Укрзализныци» в Запорожской и Сумской областях. В результате третьей атаки погиб помощник машиниста.

Кроме того, оккупанты атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, в результате чего пострадали пятеро медиков. Также четыре человека пострадали в результате атаки российского беспилотника по АЗС в Сумах.

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