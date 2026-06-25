Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае рф, горят три резервуара

Национальная безопасность
Читати українською
В Краснодарском крае России в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на Полтавской нефтебазе. Сообщается о возгорании как минимум трех резервуаров.
Фото Exilenova+

В ночь на 25 июня беспилотники атаковали Краснодарский край рф. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской. Сообщается о возгорании как минимум трех резервуаров.

Об этом сообщили российские СМИ.

Атаку на нефтебазу также подтвердил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы. Он также отметил, что движение по автомобильной дороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыли.

Местные жители публикуют кадры с места происшествия, на которых видно как минимум три очага возгорания.

Как известно, Полтавская нефтебаза является объектом топливной инфраструктуры региона. Она обеспечивает поставки топлива в часть Краснодарского края и Адыгею. Резервуарный парк предприятия насчитывает около 28 резервуаров.

Компания АО «Полтавская нефтебаза» также связана с сетью автозаправочных станций PNB в Краснодарском крае и занимается оптовой и розничной реализацией топлива.

Причины и масштабы повреждений сейчас уточняются.

Напомним, недавно украинские военные поразили два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбината в Тольятти и командных пунктов и логистических объектов врага.

А недавно стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать как минимум до конца года. Как известно, в июне 20026 года он уже дважды подвергся ударам украинских беспилотников, что заставило его остановить работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Нефть Война с Россией Нефтебаза НПЗ Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На Хмельницкой АЭС проходят обыски: что известно
В Севастополе после ночной атаки БПЛА отключили свет без графиков и предупреждений
ВАКС не назначил экспертизу по делу главы Антимонопольного комитета
Цены на нефть продолжают падать из-за роста поставок с Ближнего Востока
Россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 90 дронами: сколько сбила ПВО
ВАКС утвердил соглашение с эксдиректором дорожного госпредприятия
Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае рф, горят три резервуара
Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения, много погибших и есть разрушения
Минфин США исключил семерых россиян из санкционных списков
Оккупированный Крым снова масштабно атаковали дронами: что известно о ночных ударах
Больше новостей