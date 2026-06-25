В ночь на 25 июня беспилотники атаковали Краснодарский край рф. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской. Сообщается о возгорании как минимум трех резервуаров.

Об этом сообщили российские СМИ.

Атаку на нефтебазу также подтвердил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы. Он также отметил, что движение по автомобильной дороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыли.

Местные жители публикуют кадры с места происшествия, на которых видно как минимум три очага возгорания.

Как известно, Полтавская нефтебаза является объектом топливной инфраструктуры региона. Она обеспечивает поставки топлива в часть Краснодарского края и Адыгею. Резервуарный парк предприятия насчитывает около 28 резервуаров.

Компания АО «Полтавская нефтебаза» также связана с сетью автозаправочных станций PNB в Краснодарском крае и занимается оптовой и розничной реализацией топлива.

Причины и масштабы повреждений сейчас уточняются.

Напомним, недавно украинские военные поразили два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбината в Тольятти и командных пунктов и логистических объектов врага.

А недавно стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать как минимум до конца года. Как известно, в июне 20026 года он уже дважды подвергся ударам украинских беспилотников, что заставило его остановить работу.

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