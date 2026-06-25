Чехия передала Украине партию учебно-тренировочных самолетов

Силы обороны Украины получили от Чехии десять учебно-тренировочных самолетов ALTO NG для подготовки военных пилотов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Пять самолетов Украина получила непосредственно от правительства Чехии, еще пять приобрели на средства, собранные гражданами страны через благотворительный фонд Dárek pro Putina.

В Минобороны отмечают, что новые борты позволят расширить подготовку пилотов на территории Украины и снизить затраты на обучение по сравнению с использованием боевой авиации.

Самолеты будут использоваться для базовой и углубленной летной подготовки, отработки навигации, процедур взлета и посадки по стандартам НАТО, а также подготовки к переходу на современные западные истребители.

Напомним, недавно сообщалось, что Бельгия в этом году передаст Украине семь истребителей F-16.

А до этого сообщалось, что Украина и Швеция согласовали передачу Киеву 16 боевых самолетов Gripen.

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