ВАКС арестовал недвижимость вице-премьера Кулебы по гражданскому делу

Высший антикоррупционный суд наложил арест на квартиру и паркоместо, которыми пользуется вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Алексей Кулеба в рамках дела о гражданской конфискации.

Такое решение 17 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации активов вице-премьера Алексея Кулебы на сумму 5 млн грн. В 2021 году на тот первый заместитель председателя Киевской городской администрации Кулеба через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машино-места в Киеве. В 2023 году он обеспечил заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя.

Анализом официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов. Также прокурор САП просил наложить арест на это имущество в качестве обеспечения рассмотрения иска.

«Заявление истца об обеспечении иска удовлетворить. Наложить арест на активы, являющиеся предметом спора, а именно: квартиру общей площадью 109,9 кв. м; машино-место общей площадью 14,4 кв. м», – говорится в решении.

Напомним, в марте Высший антикоррупционный суд согласился с позицией прокурора САП, признав необоснованными активы экс-начальника склада одной из воинских частей центра обеспечения тыла Командования Сил логистики ВСУ Дмитрия Галагудзы и его семьи.

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