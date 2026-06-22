Верховный суд приостановил конфискацию активов экс-чиновника Госэкоинспекции

Верховный суд приостановил исполнение решения о взыскании активов родственников покойного бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа Николая Ладовского.

Такие решения 15 июня принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к родственникам покойного бывшего начальника Госэкоинспекции Карпатского округа Николая Ладовского. Речь идет о трех квартирах в Ивано-Франковске, нежилое помещение в Ивано-Франковске площадью 208,8 кв. м, автомобили Volkswagen Touareg 2021 года выпуска и Mercedes-AMG G 63 2023 года выпуска на общую стоимость 19,94 млн грн. Ранее Ладовского обвиняли в незаконном обогащении, но дело было закрыто в связи со смертью обвиняемого.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала конфискацию части активов ответчиков. Поэтому они подали кассационные жалобы на решение о конфискации и просили приостановить исполнение этих решений.

«Остановить выполнение решения Высшего антикоррупционного суда от 12 января 2026 года и постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 11 мая 2026 года до окончания пересмотра дела в кассационном порядке в части признания необоснованными активов и взыскания в доход государства», - говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов депутата Киевсовета Игоря Галайчука и его жены Марии. По данным САП, депутат Галайчук и его жена Мария на протяжении 2021-2022 годов приобрели в собственность семь земельных участков под Киевом и построили два дома общей стоимостью 9,7 млн ​​грн. Кроме того, в результате продажи двух земельных участков и двух домов по ценам выше стоимости их приобретения супруги получили доход на общую сумму 10 млн грн. Анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

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