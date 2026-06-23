Удар рф по Кривому Рогу: количество пострадавших снова возросло

В результате ракетного удара армии рф по промышленной инфраструктуре Кривого Рога 23 июня количество пострадавших возросло до 25 человек.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Телеграм-канале.

«Погибли три человека – двое мужчин 25 и 34 лет и женщина 54 лет. Еще 25 человек получили ранения», – написал он.

В больницах города, по данным председателя Совета обороны, сейчас находятся 20 человек. Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии: трое из них в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом состоянии, а парень и пожилая женщина – в крайне тяжелом критическом состоянии. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

«Завтра, 24 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшнего вражеского ракетного удара», – добавил Вилкул.

Председатель Совета обороны Кривого Рога уточнил, что оккупанты ударили по мирной инфраструктуре города баллистикой с кассетными боеприпасами. Это была ракета «Искандер-М».

«Люди погибли на расстоянии около 200 метров друг от друга из-за этого варварского оружия. Это очередное кровавое преступление российских оккупантов», – подчеркнул Вилкул.

Всего из-за ракетных и дроновых атак врага в Кривом Роге погибли уже 118 мирных жителей, среди которых 16 – это дети.

Кроме этого он заявил, что в городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры, предприятие, станция скоростного трамвая, 8 домов частного сектора, 2 учреждения образования и культуры, несколько объектов бизнеса, АЗС и автомобили.

Сейчас бригады коммунальщиков и спецтехника ликвидируют последствия. Движение скоростного продолжается в штатном режиме.

Напомним, сегодня около 11 утра российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. Осколки ракеты изуродовали неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобили. Произошел пожар. Сначала власти сообщили об одном погибшем, однако количество жертв впоследствии выросло.

Кроме этого, ночью 23 июня россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе. Были повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Есть пострадавшие.

Также сегодня днем рф атаковала Одессу ударными дронами. Один из БПЛА пролетел над одесским побережьем и ударил по известному городскому пляжу «Отрада». Там погибла женщина.

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