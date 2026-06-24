Силы ПВО в течение ночи сбили почти сотню российских беспилотников

Российские войска в ночь на 24 июня атаковали Украину 101 ударным беспилотником различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 23 июня противник атаковал Украину 101 ударным БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ – Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Напомним, в ночь против среды, 24 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Балаклея в Харьковской области, в результате чего погиб человек. Также во время атаки пострадала как минимум одна мирная жительница.

Также во вторник, 23 июня, российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. В результате атаки погибли как минимум три человека, также известно о более чем десятке раненых.

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