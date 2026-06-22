В Генштабе рассказали, чем ударили по заводу в Воронеже

Генеральный штаб ВС Украины подтвердил точный удар Сил обороны по заводу по производству электроники для российских ракет ОТРК «Искандер-К» и Х-101 в Воронеже.

Об этом Генштаб написал в своем Телеграм-канале 22 июня.

По данным пресс-службы ведомства, подразделения Воздушных Сил нанесли удары по заводу оккупантов высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования.

«Сегодня, 22 июня, подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в городе Воронеж (рф)», – говорится в сообщении Генштаба.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Военные также подчеркнули, что пораженный завод – критически важный элемент российского ВПК. Он производил электронику, используемую в российских ракетах, которыми враг атакует Украину. В частности, речь идет об ОТРК «Искандер». А в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем ПВО.

Известно, что на заводе производили транзисторы и матрицы для блоков крылатых ракет Х-101, полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ «Заря-61М» в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК «Искандер-К». Также там производили диоды и собирали транзисторы для телевизионных каналов боевых машин ЗРПК «Панцирь-С1».

«Продукция этого завода непосредственно используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия, которым российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей», – сообщили в Генштабе и добавили, что поражение этого объекта повлияет на способность рф производить новые ракеты.

Напомним, сегодня утром мониторинговые каналы и СМИ оккупантов писали о масштабном пожаре в Воронеже. Там прозвучала серия как минимум из 10 взрывов, после чего возник пожар на территории АО «ВЗПП-С» – Воронежского завода полупроводниковых приборов.

Также в ночь на 22 июня ударные БПЛА снова атаковали Москву и Московскую область. Российские власти заявили о массовой работе систем противовоздушной обороны и якобы сбитии десятков воздушных целей.

Ранее Силы специальных операций нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Тюмени, использовав новые украинские беспилотники, способные преодолевать до 3000 километров.

А еще в Генштабе заявили, что Силы обороны нанесли удар по центру космической связи в Московской области и ряду вражеских объектов на оккупированных территориях.

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