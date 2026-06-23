В ВСУ подтвердили эвакуацию россиян из оккупированной Кинбурнской косы

В результате ударов Сил обороны Украины логистика российских захватчиков на оккупированной Кинбурнской косе была разрушена. Вражеские войска начали эвакуацию на фоне прекращения поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

Об этом командующий оперативно-тактической группировкой «Одесса» Денис Носиков заявляет в интервью 24 Каналу.

9 июня 2026, 17:09 Бои за Кинбурнскую косу: что происходит на важном полуострове Украинские военные контролируют ситуацию на Кинбурнской косе с воздуха, но оккупанты не собираются отступать просто так.

Согласно его словам, украинские защитники, в частности, подразделения группировки войск «Юг» системно атакуют логистику и средства поражения, которые российские оккупанты пытаются подтянуть на Кинбурнскую косу, используя для этого дроны средней дальности.

Как рассказывает Носиков, каждый раз после попыток оккупантов подтянуть новые орудия ночью или во время тумана украинские военные обнаруживают их и наносят успешное огневое поражение.

Командующий подчеркивает, что благодаря этим ударам удалось «практически отрезать» логистику россиян на этой территории, поэтому враг вынужден эвакуировать свои подразделения с Кинбурнской косы.

«Сейчас мы практически отрезали логистику оккупантов на косе. Поставки боеприпасов, продовольствия и горючего фактически остановлены. Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, у них сейчас идет эвакуация», – заявил Носиков.

Кроме этого, военный подчеркнул, что освобождение Кинбурнской косы имеет важное значение, поскольку через нее пролегает путь к его родному Крыму.

Напомним, в начале июня представители военного партизанского движения АТЕШ сообщили, что из-за проблем с обеспечением российские оккупанты покидают позиции на Кинбурнской косе.

Позже в ВСУ уточняли, что военные фиксируют перегруппировку оккупационных подразделений, но об отступлении речь не идет. Что происходит на полуострове и почему он важен – в материале «Слово и дело».

Также сообщалось, что ранее украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, которым враг движется к временно оккупированному Крыму.

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