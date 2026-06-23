Россия в течение ночи атаковала Украину 135 беспилотниками: сколько сбила ПВО

В ночь на 23 июня российские войска выпустили по Украине 135 ударных беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось сбить 118 вражеских целей

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 22 июня враг атаковал Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 118 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

Напомним, в ночь против вторника, 23 июня, россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе. Известно как минимум о двух пострадавших в результате российской атаки.

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами по промышленной зоне на окраинах Сум. В результате атаки тяжёлые ранения получил водитель общественного транспорта.

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