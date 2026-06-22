Армия рф ударила дронами по гражданским иностранным судам: вспыхнул пожар, есть погибший

Национальная безопасность
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Российская армия атаковала ударными БПЛА гражданские суда в Чёрном море ночью 22 июня. В результате удара по турецкому судну под флагом Панамы погиб член экипажа.
Военно-Морские Силы Украины

Российские оккупанты в ночь на 22 июня атаковали БПЛА гражданские торговые иностранные суда, которые направлялись в украинские порты.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и Администрация морских портов Украины в Телеграм-каналах.

Россияне попали БПЛА по судам под флагами Панамы, Палау и Белиза. В результате удара дроном по сухогрузу под флагом Панамы возник масштабный пожар. Судно, фактически принадлежащее Турции, получило значительные повреждения. К сожалению, погиб член экипажа – 58-летний повар, бывший гражданином Египта. Еще восемь членов экипажа были эвакуированы на спасательном плоту.

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«Погиб член экипажа, 58-летний повар. Восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательном плоту. Судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние», – написал Алексей Кулеба.

Как уточнили в Администрации морских портов, на спасение оперативно прибыли военные ВМС Украины, которые эвакуировали экипаж с горящего судна, благодаря чему удалось сохранить жизни еще восьми человек.

Кроме того, ночью россияне атаковали суда под флагами Палау и Белиза. К счастью, пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение.

«Это очередное военное преступление россии. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты – это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности, которая требует решительной реакции международного сообщества», – добавил вице-премьер-министр.

Как известно, это не единичная атака россиян на гражданские суда в Чёрном море. Всего несколько дней назад армия путина ударила дронами по двум гражданским судам в акватории Чёрного моря под флагами Сент-Китс и Невис и Панамы. Тогда погиб один член экипажа, также еще двое моряков получили ранения.

В начале июня российские войска совершили атаку на гражданские суда в акватории Чёрного моря. Под удар попали два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы.

А накануне российская армия нанесла удар по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарное задание в пределах украинского морского коридора. В результате атаки есть пострадавшие.

Также в конце мая рф посреди ночи атаковала ударными беспилотниками гражданское судно ANT, направлявшееся из одного из портов Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.

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