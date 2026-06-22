Украинцам до 1 июля начислят налог на недвижимость: кто и сколько заплатит

В Украине владельцы жилья начали получать уведомления о начислении налога на недвижимость. Уплатить его должны граждане, площадь квартир или домов которых превышает установленные нормы.

Об этом сообщают в Государственной налоговой службе.

16 февраля 2026, 17:26 Какая стоимость аренды квартиры и средняя зарплата в регионах Украины Самыми дорогими остаются квартиры на Закарпатье, Львовской и Хмельницкой областях. Самые дешевые – в Харьковской, на Запорожье и Херсонщине. Подробнее – на инфографике.

Речь идет о так называемых «лишних» квадратных метрах: для квартир облагается налогом площадь более 60 кв. м, для домов – более 120 кв. m, а для комбинированной собственности (квартира плюс дом) – более 180 кв. м.

По данным налоговой службы, размер налога составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за предыдущий год. В среднем это около 120 гривен за каждый «лишний» квадратный метр, однако окончательную ставку определяют местные органы власти.

Например, если квартира имеет 65 кв. м, налогообложению подлежат 5 «лишних» метров. По максимальной ставке владельцу придется уплатить около 600 гривен.

Налоговые уведомления поступают до 1 июля через электронный кабинет плательщика или заказным письмом. После получения документа граждане имеют 60 дней для уплаты.

В случае несвоевременной уплаты предусмотрены штрафные санкции.

В то же время законодательство определяет ряд исключений. Налог не начисляется на жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, а также на разрушенные или поврежденные в результате войны объекты.

Также освобождаются от налогообложения детские дома семейного типа, жилье детей-сирот и детей с инвалидностью, находящихся под опекой одиноких родителей, а также объекты, принадлежащие общественным организациям лиц с инвалидностью.

Отдельные льготы предусмотрены для многодетных и приемных семей, воспитывающих пять и более детей.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за технических ошибок в реестрах некоторым владельцам квадратных метров могут ошибочно начислить большие суммы налога, чем нужно.

Тем временем Верховная Рада утвердила закон об налогообложении доходов, которые украинцы получают через цифровые платформы. Нововведение предусматривает автоматическое взыскание налогов самими сервисами по льготной ставке 10%, а также освобождение от налогообложения продаж на сумму до 2 000 евро в год; в полном объеме эти правила начнут действовать с 2027 года.

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