США ужесточили меры по охране танкеров в Персидском заливе

В Ормузском проливе на фоне нынешней напряженной ситуации под охраной американских военных проходят суда, перевозящие около 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов за сутки.

Об этом министр энергетики США Крис Райт сообщил в интервью Politico.

3 марта 2026, 18:24 Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливе Что известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

Как отмечается, нынешний объем перевозок под защитой американских военных составляет около половины от тех показателей, которые фиксировались до начала эскалации между США, Израилем и Ираном. По данным Райта, это составляет около 20 млн баррелей нефти ежедневно.

Американский министр подчеркивает, что часть этих поставок удалось переориентировать на трубопроводы и другие маршруты транспортировки. Кроме того, некоторые страны нарастили добычу, что позволило частично компенсировать потери.

«Сегодняшние потоки приближаются к половине этого дефицита, и они растут», – сказал глава американского ведомства.

Согласно словам Райта, более активное привлечение американского флота к сопровождению танкеров свидетельствует о стремлении администрации президента Дональда Трампа одновременно обеспечить стабильность энергетических рынков и не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Как известно, иранские военные заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне эскалации напряженности и боевых действий в регионе.

В конце мая США за последние недели тайно помогли 70 судам пройти Ормузский пролив.

Напомним, недавно трое индийских моряков погибли от удара американских военных по танкеру MT Settebello в Оманском заливе.

Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что в воскресенье, 14 июня, США и Иран подпишуть мирное соглашение, по которому Тегеран полностью откажется от разработки и закупки ядерного оружия, после чего Ормузский пролив будет немедленно открыт для свободного судоходства.

Также в конце мая танкер со сжиженным природным газом впервые с начала войны в Иране прошел Ормузский пролив и отправился в Индию.

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