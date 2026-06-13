Рф производит до 120 ракет в месяц: почему они стали опаснее

Россия ежемесячно производит около 60-70 баллистических ракет «Искандер-М» и 40-50 крылатых ракет Х-101 в модернизированной версии. При этом до 80-90% критической микроэлектроники для производства баллистики рф получает от иностранных компаний.

Об этом сказал главный научный сотрудник ГНИИ ВС ВВТ, полковник Александр Заруба во время общения с журналистами, передает «Суспільне».

11 июня 2026, 17:23 Радары и ракеты: Франция поможет Украине усилить противовоздушную оборону Украина и Франция определили основные приоритеты и начали совместную работу над усилением защиты украинского неба. В частности, договорились ускорить закупку и поставку радаров для бойцов Воздушных сил ВСУ.

По его словам, россия увеличила долю собственных электронных компонентов в производстве «Искандеров» до 90%. На новые ракеты устанавливают более мощные процессоры обработки изображений, что улучшает точность распознавания целей.

Также рф модернизировала ракеты Х-101. Вес боевой части такой ракеты вырос с 450 до около 800 килограммов.

Заруба отметил, что по состоянию на весну 2026 года мощности российского ВПК позволяют ежемесячно производить около 10 крылатых ракет «Искандер-К».

В то же время россия продолжает получать иностранные компоненты для производства оружия. По словам Зарубы, до 80-90% критической микроэлектроники производят компании из США, Тайваня, Японии, Швейцарии, Нидерландов и Германии.

Кроме того, рф все чаще использует китайские комплектующие для производства дронов. Такие БпЛА оснащают SIM-картами украинских и иностранных мобильных операторов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что россия способна производить 120 баллистических ракет в месяц, что создает предпосылки для нанесения регулярных ударов по Украине.

Также сообщалось, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

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